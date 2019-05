Märtha Louise weer even in rol prinses

De Noorse prinses Märtha Louise heeft een week waarin ze volop in de schijnwerpers stond vanwege haar nieuwe liefde en haar spirituele avonden, op meer conventionele wijze afgesloten. Zondagmiddag namelijk was ze in het Nadderud stadion Bærum, als beschermvrouw van de Vivil Spelen voor sporters met een geestelijke beperking.

De 600 deelnemers en hun 250 begeleiders kwamen uit heel Noorwegen. De Spelen zijn een van de grootste evenementen op dit gebied in Noorwegen en hier kon Märtha Louise zich weer eens van haar ‘koninklijke’ kant laten zien. Ze is sinds 2002 weliswaar geen ‘koninklijke hoogheid’ meer – maar slechts ‘hoogheid’ – maar ze is een aantal organisaties en instellingen als beschermvrouw trouw gebleven.

Märtha Louise was tien jaar geleden ook al bij het sporttoernooi, waarbij samenzijn en meedoen net zo belangrijk zijn als het sporten. De prinses, die de afgelopen dagen in Denemarken en Noorwegen met het programma ‘De prinses en de sjamaan’ op toernee was met haar vriend Durek Verrett, bekeek verschillende wedstrijden en deelde ook prijzen uit.

Felle discussie

Ook nam ze deel aan de grote optocht door het stadion, waarbij ze plaatsnam in een koets, waarachter een bont gezelschap aan de toeschouwers voorbij trok. Het Noorse hof had vooraf wel laten weten dat de veelbesproken Märtha Louise geen vragen van de media zou beantwoorden.

In Noorwegen is een felle discussie ontstaan over het gebruik van de prinsessentitel voor commerciële activiteiten. Een discussie waaraan inmiddels ook kroonprins Haakon heeft deelgenomen. Maar dat Märtha Louise zondag als prinses verscheen, stond niet ter discussie.