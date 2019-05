Koning Juan Carlos verdwijnt van het koninklijk toneel, maar de even oude koningin Sofia is nog niet toe aan pensioen. Dat is de eerste observatie van Spaanse media na de verrassende aankondiging van de vijf jaar geleden afgetreden koning dat hij na 2 juni geen publieke taken meer op zich zal nemen en daadwerkelijk met pensioen gaat.

De koning volgt het voorbeeld van prins Philip (97), de echtgenoot van koningin Elizabeth die twee jaar geleden ook zijn afscheid van het openbare leven aankondigde. Eerder deed de Deense prins-gemaal Henrik hetzelfde, eveneens vanwege gezondheidsklachten en de wens in de laatste jaren van zijn leven nog van enige vrijheid te kunnen genieten.

Het vertrek van koning Juan Carlos komt op een moment dat zijn imago zich enigszins heeft hersteld, zo stelde El País maandag na de bekendmaking vast. De krant herinnerde eraan dat de koning, die aanvankelijk helemaal niet van plan was om de troon voortijdig over te dragen, daartoe in 2014 min of meer gedwongen was door een reeks schandalen en een slechte gezondheid. De nieuwe koning Felipe hield na de troonswisseling zijn vader ook lange tijd op veilige afstand, om duidelijk te maken dat er schoon schip was gemaakt.

Beatrix

Om die reden slaat het afscheid van de 81-jarige Juan Carlos ook geen groot gat in de koninklijke agenda. El País berekende dat hij sinds 2014 misschien zo’n 120 openbare taken heeft vervuld. De meeste lagen in de culturele sfeer, al werd de koning er ook een aantal keer op uit gestuurd om Felipe bij belangrijke buitenlandse evenementen te vertegenwoordigen. Juan Carlos was bij de uitvaart van de Cubaanse leider Fidel Castro, bij de ondertekening van het vredesakkoord in Colombia en de installatie van de Argentijnse president.

Eerder deze maand woonde hij in Luxemburg met koningin Sofia, die niet door schandalen was besmet en een veel drukkere agenda aanhield, de staatsbegrafenis bij van groothertog Jean. Daar ontmoette Juan Carlos twee leeftijdgenoten die ongeveer tegelijkertijd zijn afgetreden: prinses Beatrix en de Belgische koning Albert II. Van hen is na 2 juni alleen prinses Beatrix (81) nog echt actief.