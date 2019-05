Prins Constantijn is begonnen aan zijn tweedaagse bezoek aan Zweden. De broer van koning Willem-Alexander is zowel maandag als dinsdag op stap met prins Daniel van Zweden.

Constantijn is naar het noorden afgereisd in zijn hoedanigheid als aanjager en ambassadeur van StartUp Delta. In Zweden heeft prins Daniel een soortgelijke rol. Met zijn Prins Daniel Fellowship wil hij jonge mensen inspireren tot ondernemerschap en jonge ondernemers ondersteunen. Constantijn en Daniel begonnen maandag in Norrsken House in Stockholm. De prinsen maakten er een rondje langs een aantal start-ups.

Dinsdag staan twee bezoeken op de agenda. De mannen gaan eerst naar Epicenter, voor beiden bekend terrein. Het van oorsprong Zweedse digitale innovatiehuis is sinds vorig jaar ook in Amsterdam gevestigd. Tijdens het bezoek dat prins Daniel vorig jaar op verzoek van prins Constantijn aan ons land bracht, stond een bezoek aan Epicenter Amsterdam op het programma.

Dinsdagmiddag staat in het teken van de nieuwe generatie ondernemers. Daniel en Constantijn gaan langs bij Hyper Island, een aan het bedrijfsleven aangepaste hogeschool die gespecialiseerd is in digitale en interactieve media. De prinsen krijgen een rondleiding en nemen deel aan een discussie met studenten.