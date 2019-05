De Zweedse prinses Sofia vierde zondag Moederdag in Zweden met haar twee zoontjes. Op een foto op Instagram is te zien hoe Alexander (3) en Gabriel (1,5) samen bloemen plukken in de tuin en hun moeder aan de bloemen laten ruiken.

De prinses werd op Instagram overladen met wensen en felicitaties van haar volgers. De foto viel dan ook goed in de smaak.

Sofia moest wel haar echtgenoot Carl Philip missen. De prins was namelijk naar Monaco afgereisd voor de Grand Prix. Wel deelde Carl Philip het kiekje van zijn gezin zelf ook via Twitter.