De Britse prins William is maandag getuige geweest van de terugkeer van Aston Villa naar de Premier League, de hoogste voetbaldivisie in Engeland. In de finale van de play-offs versloeg Villa uit Birmingham Derby County met 2-1.

William staat te boek als groot voetballiefhebber. Het is al jaren geen geheim dat hij fan is van Aston Villa. De prins is bovendien het ceremoniële hoofd van de Engelse voetbalbond FA.

Aston Villa speelde drie jaar lang op het tweede niveau in Engeland. De promotie betekent niet alleen meer sportieve uitdaging maar ook een beter gevulde bankrekening. De club kan in het nieuwe seizoen rekenen op een veelvoud aan inkomsten, vooral dankzij de torenhoge tv-gelden. Volgens financiële experts levert promotie circa 200 miljoen euro aan extra inkomsten op.

Bij de promotie was er een belangrijke rol voor de Nederlandse voetballer Anwar El Ghazi. De oud-Ajacied tekende in de eerste helft voor de openingstreffer.