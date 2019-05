Het Dubai World Trade Centre heeft plek voor 12.000 bruiloftsgasten. Of er ook zoveel genodigden zullen zijn wanneer op 6 juni maar liefst drie zoons van de emir van Dubai, sjeik Mohammed, in het huwelijksbootje stappen, is niet bekend. Maar dat er duizenden een goud omrande envelop met uitnodiging hebben gekregen, staat vast aldus de lokale krant The Nation.

Het wordt in Dubai al het ‘koninklijk huwelijk van de eeuw’ genoemd en kosten noch moeite zullen worden gespaard om er een spectaculaire gebeurtenis van te maken. De drie broers hebben op 15 mei al een islamitische plechtigheid gehad waarin elk een huwelijkscontract tekende. Voor het grote feest echter is gewacht tot het einde van de Ramadan.

Kroonprins sjeik Hamdan (36), beter bekend als Fazza, trouwt met sjeikha Sheikha bint Saeed, zijn jongere broer prins Maktoum (35) verbindt zich aan sjeikha Maryam bint Butti en de 32-jarige prins Ahmed huwt met sjeikha Midya bint Dalmouj. Alle paren zijn al familie van elkaar, maar dat huwelijken in de wijd vertakte familie plaatsvinden is gebruikelijk.

Over de drie bruiden is niet veel bekend en foto’s van de eerste plechtigheid zijn niet vrijgegeven. De op Facebook en andere sociale media zeer actieve kroonprins heeft zich daar ook nog nooit met een vriendin, laat staan zijn nieuwe echtgenote vertoond.