De Belgische koning Albert heeft eindelijk besloten om mee te werken in de langslepende zaak over de vraag of Delphine Boël wel of niet zijn dochter is. Het voormalig staatshoofd staat DNA af, waar de resultaten voorlopig geheim van blijven tot er een nieuwe beslissing valt bij het gerecht, melden Belgische media.

Boël strijdt al jaren om erkend te worden als biologische dochter van emeritus-koning Albert, de vader van de huidige koning Filip. Hij weigerde tot dusver echter DNA af te staan om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen.

Albert ging in februari in cassatie tegen een uitspraak van het hof dat hij moet meewerken aan een vaderschapsonderzoek. Eerder deze maand besloot het hof echter dat hij de koning moet meewerken op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag. Dat was een overwinning voor Boël die al maanden streed voor het opleggen van een dwangsom.

De oud-koning wachtte nog twaalf dagen maar heeft nu toch echt besloten om mee te werken. Vorige week liet een van zijn advocaten al weten dat hij waarschijnlijk wel zou meewerken als de resultaten geheim zouden blijven. De raadsman zei ook dat de hele situatie zeer pijnlijk is voor koning Albert en dat hij er “enorm onder lijdt”. “Al vijf jaar achtervolgt een verhaal dat 50 jaar teruggaat, hem. En zijn gezondheid is verre van goed.”