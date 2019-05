Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan de gemeente Arnhem. De koning ging in het kader van het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie langs omdat inwoners de afgelopen jaren meerdere keren te maken kregen met wateroverlast door afstromend regenwater.

Willem-Alexander ging samen met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, naar verschillende plekken in de gemeente. In multifunctioneel centrum De Wetering werd uitleg gegeven over specifieke klimaatadaptatie in de stad. Daarnaast spraken de koning en minister met vertegenwoordigers van het platform Arnhem Klimaatbestendig (AKB). Dit platform heeft als doel om bewoners, bedrijven en instellingen bewust te maken van de klimaatopgaven en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen.

Vervolgens kregen ze uitleg over het project Groot onderhoud Geitenkamp, waarbij tijdens het onderhoud aan de riolering aandacht wordt besteed aan de aanpak van wateroverlast. Tijdens een wandeling werd ingegaan op al uitgevoerde maatregelen en de manier waarop inwoners hierbij worden betrokken. Ook woonden ze een stortbui-simulatie bij om te zien wat het effect is van alle werkzaamheden.

Hittestress

Aansluitend kregen Willem-Alexander en Van Nieuwenhuizen een toelichting op hittestress in de stad en hoe inwoners dit zelf met initiatieven proberen te verminderen. Ook spraken ze hier met buurtbewoners. De ochtend werd afgesloten met een gesprek op de speelplaats Thialf, een voormalig zwembad en schaatsbaan.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is erop gericht om in stedelijke en landelijke gebieden de gevolgen van extreme weersomstandigheden op te kunnen vangen.