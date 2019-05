Ingrid Alexandra, het oudste kind van de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, gaat komende zomer naar een andere school. De 15-jarige prinses zal in augustus beginnen op haar nieuwe school in Oslo, maakte het Noorse hof bekend.

Ingrid Alexandra gaat dan naar de tiende klas op de Uranienborg School. Hiervoor zat de prinses op een internationale school in Bekkestua. Voor Noorse scholieren is het redelijk gebruikelijk om tussentijds van school te wisselen. Het hof geeft geen reden waarom Ingrid Alexandra dit doet, maar laat aan lokale media weten dat de nieuwe school onder meer is gekozen vanwege de gunstige ligging vlakbij het paleis.

In Noorwegen gaan kinderen na de basisschool eerst naar de zogeheten Ungdomsskole, het eerste deel van het middelbaar onderwijs. Leerlingen van 16 tot en met 19 jaar gaan vervolgens naar de Videregående skole. Ingrid Alexandra zal hier volgend jaar heengaan.