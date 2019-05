Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op weg naar Culemborg voor de afsluiting van hun streekbezoek aan de Betuwe. Eerder woensdag bezochten ze al Opheusden, Tiel en Geldermalsen.

Op de Markt van de Gelderse plaats zorgen leerlingen van twee plaatselijke middelbare scholen voor een cultureel programma, dat tevens dient als slotacte van dit veertiende streekbezoek van het koningspaar.

Voorafgaand wordt in het stadhuis gesproken met jongeren, begeleiders, politie en jeugdzorg over de beste aanpak van ‘probleemjongeren’. Culemborg heeft daarvoor plannen gemaakt die mogelijk ook op andere plaatsen in Nederland kunnen worden toegepast. De jongeren zelf komen ook aan het woord en praten over zaken als re-integratie, valkuilen en successen.