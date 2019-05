Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagavond verschenen bij Theater Amsterdam voor de opening van het 72e Holland Festival. Na een drukke dag met een streekbezoek in de Betuwe en voor de koning nog een onderonsje met de Chinese vicepresident Wang Qishan kan het koningspaar nu even achteroverleunen.

Het Holland Festival wordt afgetrapt met een nieuwe muziektheaterproductie van de Zuid-Afrikaan William Kentridge: The Head & The Load. De voorstelling gaat over de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Britten, de Fransen en ook de Duitsers als dragers werden ingezet. Er worden elf talen in de voorstelling gebruikt.

Kentridge en enkele andere betrokkenen wachtten het koningspaar vooraf op. Er werd even gekletst en natuurlijk was er tijd voor een groepsfoto. De oplettende royaltyvolgers zagen dat niet alleen Máxima zich had omgekleed maar ook Willem-Alexander een ander pak uit de kast had getrokken. Waar hij voor zijn streekbezoek een kobaltblauw kostuum uitkoos, was het nu een meer marineblauw exemplaar. Ook de stropdas was anders: de vrolijke stokpaardjes waren ingewisseld voor beertjes.

Het Holland Festival duurt nog tot en met 23 juni. In totaal staan er 39 producties in het hoofdprogramma en 22 producties in het contextprogramma. In totaal zijn er 139 uitvoeringen. Daaronder zijn negen wereldpremières, zeven Europese premières en twintig Nederlandse premières.