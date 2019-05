Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag voor een streekbezoek in de Betuwe. Het koningspaar krijgt van de nieuwe commissaris van de koning John Berends een intensief programma voorgeschoteld dat hen in vijf uur tijd langs vier plaatsen voert: Opheusden, Tiel, Geldermalsen en Culemborg. Het is het veertiende streekbezoek sinds 2014 en het tweede aan Gelderland.

In sneltreinvaart worden de belangrijkste thema’s die in de Betuwe spelen uitgelicht. Zo komt het gebrek aan geschikte arbeidskrachten in de fruitteelt aan bod, de problemen die arbeidsmigratie kan opleveren, de noodzaak van duurzaamheid en de omschakeling naar bijvoorbeeld circulaire verpakking van fruit. In Culemborg is er aandacht voor de aanpak van de problemen met jongeren, maar de plaatselijke jeugd zorgt ook voor een afsluitend cultureel programma op de Markt.

Commissaris Berends moet tijdens het bezoek het tijdschema scherp in de gaten houden. Koning Willem-Alexander heeft daarna namelijk in Den Haag een ontmoeting met de Chinese vicepresident Wang Qishan en moet vervolgens samen met Máxima naar Amsterdam voor de openingsvoorstelling van het Holland Festival.