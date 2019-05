Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij hun streekbezoek aan de Betuwe uit Tiel vertrokken en vervolgen hun visite in Geldermalsen, in de gemeente West-Betuwe. Daar richten ze zich op de proeftuin van Koninklijke FruitMasters, een coöperatie van meer dan vierhonderd fruittelers.

Net als eerder op de dag in Tiel is ook hier duurzaamheid een van de gespreksonderwerpen. Het koningspaar praat in de proeftuin verder onder meer over initiatieven op het gebied van circulaire fruitteelt, arbeidsmigratie en beroepsonderwijs om de toekomst van de fruitteelt te waarborgen.

In het nabijgelegen sorteer- en pakstation wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van handwerk naar machinaal sorteren en verpakken van fruit, en op de verduurzaming van het verpakkingsmateriaal. Willem-Alexander en Máxima zijn daarbij getuige van de eerste circulaire verpakking van appels. De nieuwe machine wordt tijdens hun bezoek in gebruik genomen.