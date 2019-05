Stormachtige ontvangst koningspaar in Culemborg

De Markt van Culemborg was woensdagmiddag volgelopen om een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Die besloten in het oude stadje hun zonovergoten streekbezoek aan de Betuwe.

Na een gesprek over jongerenproblematiek en de aanpak daarvan en een rondje langs iedereen die ze eerder op de dag hadden gesproken, verscheen het koningspaar onder luid gejuich op het bordes van het zestiende-eeuwse stadhuis. Daar werden ze toegejuicht en toegezongen, onder andere door Culemborgse jongeren die een korte muziekuitvoering gaven. De voorbereidingen daarop waren in het stadhuis al goed te horen geweest.

Koning en koningin kwamen handen tekort om iedereen te begroeten, en Máxima baande zich een weg door het persvak om te zwaaien naar een groep kinderen die haar aanwezigheid wel heel luidkeels duidelijk maakte. Het zwaaien werd beloond met een bos bloemen, die de koningin dankbaar in ontvangst nam.

De achterbak van de koninklijke limousine was aan het einde van het bezoek aardig gevuld want het bleef niet bij bloemen. De fruittelers waren gul met geschenken uit eigen boomgaard, van appels en peren tot cider die daarvan is gemaakt.

,,Het was een meer dan perfect bezoek”, meende commissaris van de koning John Berends bij het afscheid. ,,Tot de volgende keer”, zei koning Willem-Alexander.