Koning Willem-Alexander heeft woensdag kennisgemaakt met een 21e-eeuwse Betuwe. ,,De Flipje van zeventig jaar geleden zou heel trots zijn”, meende de koning in zijn dankwoord aan het einde van het streekbezoek aan de Betuwe, die heel Nederland kent van ‘Flipje van Tiel’ of ‘Flipje van de Betuwe’ en de fruitteelt.

Hij somde op wat hij samen met koningin Máxima allemaal in sneltreinvaart had gezien en gehoord tijdens de ruim vijf uur durende rondrit die het koninklijk gezelschap van Opheusden via Tiel en Geldermalsen uiteindelijk naar Culemborg voerde. Daar kwamen in het laatgothische stadhuis alle deelnemers aan het programma nog even bij elkaar.

Willem-Alexander roemde de kwaliteit van het fruit, de inspanningen om duurzaam te kweken maar net zo goed duurzaam te verpakken, de recycling en de functie van de Betuwe als ‘hotspot’ voor transport. Hij had gehoord hoe de al even 21e-eeuwse jongerenproblematiek op een goede manier tegemoet werd getreden en hij prees de jongeren die hun leven weer een positieve wending hadden gegeven.

In het Culemborgse stadhuis had hij kort daarvoor met een aantal van hen gesproken. Op hun verzoek gebeurde dat zonder pers, om een vrij en ongedwongen gesprek mogelijk te maken.