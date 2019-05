De Spaanse koning Felipe heeft donderdag in Aken de jaarlijkse uitreiking van de prestigieuze Karelsprijs bijgewoond. De naar keizer Karel de Grote (742-814) vernoemde Europese onderscheiding ging dit jaar naar Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en oud-premier van Portugal. Guterres kreeg de prijs onder meer omdat hij in de complexe wereld handelt “op basis van Europese waarden, vooral om vrede, vrijheid en democratie te realiseren.”

Koning Felipe hield in de Kroningszaal van het stadhuis van Aken de inleidende toespraak, waarin hij zei zeer verheugd te zijn dat Guterres als eerste Portugees de prijs ontvangt. “Het werk van António Guterres en zijn benoeming aan het hoofd van de VN dienen als een duidelijke herinnering dat de Europese droom niet eindigt aan onze grenzen; dat onze idealen dezelfde zijn als die gedeeld worden door miljoenen mensen over de hele wereld, uit alle sociale lagen en die behoren tot alle generaties en culturele tradities “.

Na de uitreiking, waarbij ook een aantal eerdere winnaars aanwezig was, onder wie EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, verscheen het gezelschap op het balkon van het stadhuis van Aken aan het wachtende publiek. De Spaanse koning was woensdag al naar Aken gekomen en was onder meer aanwezig bij het diner dat ter ere van de prijswinnaar door de burgemeester van de Duitse stad werd aangeboden.

De Karelsprijs wordt sinds 1950 toegekend aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Europese eenheid. De uitreiking is altijd op Hemelvaartsdag. Nederlandse winnaars waren minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns (1967) en koningin Beatrix (1996). Felipe’s vader koning Juan Carlos kreeg de onderscheiding in 1982.