De Belgische koning Filip heeft donderdag twee informateurs aangesteld. Minister van staat Johan Vande Lanotte (SP.a) en demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), zijn door Filip gevraagd “om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan”. De koning wil graag op 6 juni een eerste verslag.

De verkiezingen die afgelopen zondag in België voor onder meer voor het nationale en de regionale parlementen werden gehouden, hebben een gecompliceerde politieke constellatie opgeleverd. In Vlaanderen won het extreemrechtse Vlaams Belang fors. De Vlaams-nationalistische N-VA verloor, maar blijft wel de grootste partij van het land. In Wallonië en Brussel blijven de socialisten ondanks verlies juist de belangrijkste machtsfactor. Socialisten en nationalisten willen eigenlijk niet met elkaar regeren.

Op regionaal niveau hoeft Filip zich niet te bemoeien met de regeringsvorming, maar bij het zoeken naar federale regering heeft hij het voortouw. Meteen na de bekendmaking van de uitslag is hij begonnen met gesprekken met de leiders van alle in het parlement gekozen partijen, inclusief het in Vlaanderen heel sterk voor de dag gekomen Vlaams Belang. Na die gespreksronde koos hij twee informateurs.