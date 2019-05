Thailand organiseert maandag enkele festiviteiten ter ere van de verjaardag van de nieuwe koningin Suthida. Op het grote veld naast het Grand Palace in Bangkok is ’s ochtends een massale boeddhistische ceremonie waarbij onder meer aalmoezen worden gegeven aan monniken om voorspoed te bewerkstelligen voor de nieuwste echtgenote van koning Vajiralongkorn.

Ook in de avonduren zijn er activiteiten op het grote multifunctionele grasveld. Premier generaal Prayuth Chan-o-cha leidt een bijeenkomst waar ambtenaren en het publiek voor zijn uitgenodigd om onder meer door het aansteken van kaarsen koningin Suthida te eren. Om het extra aantrekkelijk te maken om te komen worden op het terrein onder meer gratis massages, knipbeurten en reparaties van elektronische apparaten aangeboden.

De Thai wordt aangeraden om paars te dragen, de kleur van de dag waarop Suthida is geboren. Voor ambtenaren betekent dat een welkome onderbreking van de verplichte rouwkleding na het recente overlijden van de voorzitter van de koninklijke adviesraad, generaal Prem Tinsulanonda.

Het is de eerste keer dat de verjaardag van Suthida wordt gevierd. Een maand geleden wisten de meeste Thai niet eens van haar bestaan. Koning Vajiralongkorn verraste vlak voor zijn kroning met de mededeling dat hij met haar was getrouwd. Bij zijn kroning werd Suthida, een voormalige stewardess en daarna snel opgeklommen tot generaal van de koninklijke lijfwacht, geïnstalleerd als koningin. Haar verjaardag is uitgeroepen tot nationale feestdag.