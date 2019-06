De scheiding tussen de prinsen William en Harry duurt voort. Na hun hofhouding en Instagram-accounts is nu de Royal Foundation aan de beurt, melden Britse media. Harry en zijn vrouw Meghan zouden op korte termijn uit de liefdadigheidsorganisatie stappen en hun filantropische activiteiten onderbrengen in een eigen stichting.

Harry en Meghan zouden “meer flexibiliteit” zoeken, vertelden ingewijden aan The Sun. “William is de toekomstige koning en daarom soms beperkt in wat hij kan doen.” De Sussexes zouden ook open staan voor wat meer commerciële klussen.

William en Harry richtten de Royal Foundation op in 2009 en bundelden zo hun liefdadigheidswerk. Catherine voegde zich in 2011, na haar huwelijk met William, bij de broers. Meghan trad officieel vorig jaar mei toe, nadat ze met Harry trouwde. Onder de vlag van de Royal Foundation ontstonden succesvolle initiatieven als The Invictus Games en Heads Together.

Jammer

De ‘fab four’, zoals de Britse pers het viertal al snel noemde, kwam tot nu toe slechts één keer gezamenlijk in actie voor de Royal Foundation. Dat was vorig jaar februari, toen William, Catherine, Harry en Meghan de tijd namen voor hun eerste Q&A. Die had een jaarlijkse traditie moeten worden.

“Het is jammer dat het zo moet eindigen”, zegt een anonieme medewerker van de Royal Foundation. “Begin vorig jaar was het plan dat ze alle vier zouden samenwerken en ik geloofde echt in hun kracht als kwartet.”

Kensington Palace en Buckingham Palace, dat sinds het scheiden van de hofhouding de zaken van Harry en Meghan regelt, willen nog niet reageren op de berichten. De eerstvolgende bestuursvergadering van de Royal Foundation staat gepland voor 19 juni, dan wordt mogelijk meer bekend over de toekomst van de organisatie.