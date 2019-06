De Deense kroonprinses Mary had het vrijdag duidelijk naar haar zin op de veebeurs van Roskilde. De ‘Roskilde Dyrskue’ kon op de openingsdag rekenen op koninklijk bezoek vanwege het vijftigjarig bestaan van de grootse show.

Mary kreeg een rondleiding over het terrein en begaf zich zonder enige moeite onder de koeien, schapen, kippen en konijnen. De dierenbeurs in Roskilde is in vijftig jaar tijd uitgegroeid tot de grootste van Denemarken. Elk jaar trekt de bijeenkomst zo’n 90.000 bezoekers.

In die drie dagen per jaar draait het niet alleen om dierkeuringen, zo is er ook veel aandacht voor ‘de smaak van de Deense landbouw’. Ook die kant van de Roskilde Dyrskue leerde Mary vrijdag kennen. De kroonprinses draaide haar hand niet om voor het bakken van een hamburger en maakte kennis met de verschillende zuivelproducten die de aanwezige boeren produceren.

Het Deense hof deelde vrijdag een aantal foto’s van Mary op de beurs. In een reactie daarop bedankte de organisatie van de Roskilde Dyrskue de “toegewijde kroonprinses” voor haar bezoek.