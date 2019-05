Parijs krijgt waarschijnlijk een Prinses Dianaplein, vernoemd naar de in 1997 omgekomen Britse prinses. Het gaat om het plein bij de tunnel waar de alom geliefde prinses omkwam toen de auto waarin zij zat crashte.

Het plein bij de Pont de l’Alma zou in 1997 aanvankelijk worden vernoemd naar de Griekse zangeres Maria Callas, die in 1977 in Parijs haar laatste adem uitblies. Dat plan verdween na het ongeval met Diana in de la. Het plein is intussen uitgegroeid tot bedevaartsoord voor bewonderaars van Diana. Op het plein staat ook de ”vlam van de vrijheid”, een replica van de fakkel van het Vrijheidsbeeld in New York.

De gemeenteraad van Parijs beslist volgende maand over het vernoemen van het plein, aldus Britse media.