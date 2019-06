De luchthaven van Moermansk in het noorden van Rusland draagt voortaan de naam van Nicholas II, de laatste tsaar. De Russische president Vladimir Poetin doopte het vliegveld vrijdag om.

Nicholas II is niet de enige tsaar wiens naam voortaan verbonden is aan een luchthaven in Rusland. Aan het vliegveld in Voronezj is de naam van Peter I gekoppeld. Ook de namen van een aantal keizerinnen prijken straks op de borden. Zo draagt de luchthaven van Krasnodar voortaan de naam van keizerin Catharina II en wordt het vliegveld van Kaliningrad vernoemd naar keizerin Elisabeth Petrovna.

Poetin gaf vrijdag 44 luchthavens in zijn land een andere naam. Rusland wil daarmee tsaren en ruimtevaartpioniers, maar ook bijvoorbeeld schrijver Anton Tsjechov en tenor Dmitri Chvorostovski eren.

In een online opiniepeiling die afgelopen najaar werd gehouden, werd het publiek gevraagd om bekende figuren te nomineren voor, en te stemmen op, de nieuwe namen voor de ongeveer veertig luchthavens. Tot vandaag de dag zijn bijna alle luchthavens van het land vernoemd naar hun geografische ligging, meestal de namen van dorpen.