Kroonprins Frederik heeft zaterdag het startschot gegeven voor de Royal Run op de Faeröer. Aan het evenement deden volgens de site van het Deense koninklijk hof ruim 4000 lopers mee.

Frederik is zelf een fanatiek sporter, maar hij kon deze keer niet meedoen vanwege een hernia. Vorig jaar is de Deense royal aan zijn rug geopereerd, maar nu speelt een lichte hernia hem opnieuw parten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de kroonprins aan de korte afstand mee zou doen, maar daar zag hij toch maar vanaf. Na het geven van het startschot moedigde Frederik de lopers aan en liet hij zich fotograferen met enkele toeschouwers.

De Royal Run is een jaarlijks terugkerend evenement. Later deze maand zijn er soortgelijke loopevenementen in Kopenhagen, Bornholm en Aarhus. Ook in Aalborg wordt de Royal Run gehouden. Dan doet kroonprinses Mary mee.