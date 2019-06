Prinses Annemarie heeft haar baan als politiek redacteur op de Haagse redactie van de NOS opgezegd. “Vrijdag was mijn laatste werkdag”, aldus de echtgenote van prins Carlos de Bourbon – de Parme.

Ze heeft het aanbod aangenomen partner te worden bij het internationaal adviesbureau Ward Howell. Daar gaat ze bedrijven op verschillende terreinen helpen met het ontwikkelen van een langetermijnstrategie, waarbij speciaal aandacht wordt gegeven aan het inzetten van meer vrouwen, culturele diversiteit en inclusiviteit.

“Ik zou graag iets nieuws willen”, vertelde de prinses zaterdag tijdens een persgesprek in Venetië, waar ze sinds vrijdag samen met Carlos verblijft voor een gecombineerd werk-en privébezoek. Ze heeft de afgelopen zestien jaar de politiek nauwgezet gevolgd. “Ik heb de politiek van alle kanten meegemaakt. Ik heb politiek en ook journalistiek zien veranderen en ik ben zelf natuurlijk ook veranderd. Anderhalf jaar geleden, toen ik veertig werd, heb ik me afgevraagd of ik nog zo door wilde gaan of iets anders moest gaan doen. Toen kwam de aanbieding. Het is interessant om in de private sector aan de slag te gaan. Het is een nieuwe uitdaging.”

Prinses Annemarie (41), die in haar werk overigens haar meisjesnaam Annemarie Gualthérie van Weezel gebruikt, heeft de volle steun van echtgenoot Carlos. “Ik ben trots op haar, dat ze dit aan durft.” En grappend: “Eindelijk kunnen we straks over iets anders praten dan politiek.”