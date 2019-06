Prins Carlos en prinses Annemarie hebben zondagmorgen de hoogmis bijgewoond in de San Marcobasiliek van Venetië. Na afloop van de mis, waarbij voor hen speciaal plaatsen waren gereserveerd, hadden ze een kort onderhoud met de patriarch van Venetië, Francesco Moraglia.

Carlos en Annemarie, hertog en hertogin van Parma, zijn voor een driedaags gecombineerd privé-werkbezoek in de Italiaanse stad, als gast van de grootpriorij van de Soevereine Militaire Orde van Malta. Parma valt ook onder deze afdeling van de eeuwenoude katholieke ridderorde die stamt uit de tijd van de kruistochten.

Carlos staat als hoofd van het huis Bourbon-Parma aan het hoofd van aantal dynastieke orden, die zich als de internationaal vertakte als soeverein erkende Orde van Malta onder meer met liefdadigheid bezighouden. “We kunnen van elkaar leren en het is goed om ervaringen uit te wisselen”, aldus Carlos.

Na afloop van de mis werden Carlos en Annemarie ontvangen in het paleis van de Orde van Malta in het hartje van Venetië. Vooraf kregen ze een rondleiding door de veertiende eeuwse kerk van de Orde, de oudste eigen kerk van de Maltese orde. Het driedaagse bezoek werd besloten met een lunch in het uit 1187 daterende paleis.

Voor prinses Annemarie was het een bijzonder weekeinde. Vrijdag beëindigde ze haar werkzaamheden als politiek redacteur van de NOS en maandag gaat ze aan de slag als partner bij het internationale adviesbureau Ward Howell. Om het nieuwe begin te markeren gaat ze werken onder de naam De Bourbon de Parme, en niet langer onder haar meisjesnaam Gualthérie van Weezel, zo vertelde ze zondag.