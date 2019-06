Feest in Monaco, daar is zaterdag Charlotte Casiraghi in het huwelijksbootje gestapt. De dochter van prinses Caroline beloofde in het prinselijk paleis in Monaco trouw aan filmproducent Dimitri Rassam.

De 32-jarige Charlotte, kleindochter van prins Rainier III en prinses Grace, en haar 37-jarige man kozen voor een intiem burgerlijk huwelijk. Charlotte droeg een korte, steengrijze jurk van Yves Saint Laurent. De japon was versierd met kant en drie strikken, zo is te zien op een foto die het Monegaskische hof op Facebook plaatste.

Na de huwelijksvoltrekking gaf het kersverse echtpaar een tuinfeest dat naar verluidt voor de bruidegom eindigde met een nat pak. Dimitri zou, met zijn trouwpak nog aan, door vrienden in het zwembad zijn gejonast.

Zoontje

Charlotte en Dimitri zijn al lange tijd samen. De twee maakten hun verloving vorig jaar maart bekend, maar stelden hun trouwplannen uit toen bleek dat Charlotte in verwachting was. Zoontje Balthazar kwam in oktober ter wereld.

Balthazar is het tweede kind voor Charlotte, de enige dochter uit het huwelijk van prinses Caroline met Stefano Casiraghi die in 1990 verongelukte. Met haar ex Gad Elmaleh kreeg Charlotte in 2013 een zoon, Raphaël. Ook Dimitri, zoon van de overleden Frans-Libanese filmproducent Jean-Pierre Rassam en de Franse actrice Carole Bouquet, heeft een kind uit een eerdere relatie, dochter Darya.