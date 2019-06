Koning Willem-Alexander heeft maandag vier nieuwe ambassadeurs, onder wie drie vrouwen, beëdigd voordat ze afreizen naar het buitenland. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in het bijzijn van een aantal partners.

De koning ontving achtereenvolgens Roelof van Ees (de nieuwe ambassadeur in Roemenië), To Tjoelker-Kleve (Benin), Hedda Samson (Zwitserland) en Tanja Gonggrijp (Sri Lanka). Zij krijgen hun standplaats in respectievelijk Boekarest, Cotonou, Bern en Colombo.

Na de eedafleggingen werden de kersverse ambassadeurs door Willem-Alexander gefeliciteerd met hun benoeming. De ministerraad stemde in december al in met de ambassadeursbenoemingen.