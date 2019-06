In Thailand is voor het eerst uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van de nieuwe koningin Suthida. Onder meer in Bangkok werden verschillende festiviteiten georganiseerd ter ere van de koningin. Suthida, de vrouw van koning Vajiralongkorn, is maandag 41 jaar geworden.

Op het grote veld naast het Grand Palace in Bangkok vond maandagochtend eerst een massale boeddhistische ceremonie plaats en ook in de avonduren waren er activiteiten op het grote multifunctionele grasveld. Premier generaal Prayuth Chan-o-cha leidde een bijeenkomst waarbij in het publiek kaarsen werden aangestoken om koningin Suthida te eren.

De Thai hebben pas een maand een koningin. Op 1 mei verraste Vajiralongkorn de hele bevolking door vlak voor zijn kroning met de mededeling te komen dat hij met haar was getrouwd. Bij zijn kroning werd Suthida, een voormalige stewardess en generaal van de koninklijke lijfwacht, vervolgens geïnstalleerd als koningin.