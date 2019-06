President Trump is op Buckingham Palace ontvangen door koningin Elizabeth II. De Britse vorstin heeft sinds haar troonsbestijging in 1952 op één na (Lyndon B. Johnson – 1908-1973) alle elf Amerikaanse presidenten ontmoet.

Trump en zijn echtgenote Melania werden na de landing van de Amerikaanse helikopter in de tuinen van het paleis opgewacht door prins Charles en zijn vrouw Camilla, voor een plechtige ontvangst met militaire eer. Daar verwelkomde de vorstin haar Amerikaanse gasten hartelijk en Trump sprak ook even met leden van de erewacht.

De Trumps lunchen bij de koningin en brengen dan een bezoek aan het centrum van Londen. Ze keren deze avond terug naar het paleis voor een staatsbanket.

Trump arriveerde in de morgen op het vliegveld Stansted voor het driedaags bezoek. Het is het derde staatsbezoek van een Amerikaanse president aan de Britten, na dat van George Bush eind 2003 en Barack Obama in mei 2011.