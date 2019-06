De Belgische koning Filip, de Luxemburgse groothertog Henri en erfprins Alois van Liechtenstein hebben dinsdagmiddag samen met de bondspresidenten van Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland het jaarlijkse treffen van de staatshoofden van Duitstalige landen afgesloten.

In het Lentos Kunstmuseum in het Oostenrijkse Linz is in ontspannen sfeer gesproken over ‘democratie en de digitale samenleving’. Daarnaast kwamen de actuele kwesties in de deelnemende landen aan de orde.

Sinds 2004 komen de staatshoofden informeel bijeen om van gedachten te wisselen en gezamenlijke problemen te bespreken. Dat kan ook makkelijk want de meesten van hen hebben slechts een ceremoniële functie, waardoor de besprekingen geen gevolgen hebben voor de dagelijkse politiek. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen trad dit jaar op als gastheer voor het gezelschap.

Tentoonstelling

Volgens de Zwitserse bondspresident Ueli Maurer werd dinsdag eerst gesproken over welke randvoorwaarden van de staat wenselijk zijn in een digitale samenleving en hoe internationale samenwerking moet worden ontwikkeld op het gebied van onder meer cyberbeveiliging, de digitale economie en de belastingheffing erop.

In een tweede deel informeerden de staatshoofden elkaar over actuele buitenlandse en binnenlandse kwesties in hun land. Van der Bellen had net een regeringswisseling achter de rug en koning Filip wacht na de parlementsverkiezingen een gecompliceerde regeringsformatie.

De bijeenkomst begon maandagavond met een diner en een bezoek aan tentoonstelling ‘Compass – Navigating the Future’ in het Ars Electronica Center in Linz. Daaraan namen ook de Belgische koningin Mathilde en erfprinses Sophie van Liechtenstein deel. Groothertogin Maria Teresa van Luxemburg was niet meegekomen.