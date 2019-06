Scheidend voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol heeft dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Broekers-Knol kreeg haar lintje uit handen van premier Mark Rutte, die haar toesprak bij haar afscheid van de huidige Eerste Kamer.

Broekers-Knol zat sinds juli 2013 in de voorzittersstoel. In die rol had ze regelmatig te maken met koning Willem-Alexander. Niet alleen achter de schermen maar ook wel eens zichtbaar, zoals op Prinsjesdag. Dan is de Senaatsvoorzitter altijd degene die de aanwezigen in de Ridderzaal aanspoort om de koning toe te juichen na een ‘leve de koning!’.