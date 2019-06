Koningin Máxima heeft luid applaus gekregen toen ze bij de opening van de Global Entrepreneurship Summit (GES) in Den Haag wees op het succes van vrouwelijke start-upondernemers. In haar toespraak onderstreepte Máxima het belang van vrouwelijke ondernemers en toegang tot financiële diensten. Ook zei ze dat nieuwe technologieën kans bieden om de wereld te veranderen.

Máxima kreeg de meeste bijval uit de zaal toen ze een Amerikaans onderzoek citeerde. Daarin werd vastgesteld dat vrouwen minder geld ophalen voor hun start-up dan mannen, maar wel succesvoller zijn. “Maar start-ups die zijn opgericht door vrouwen leveren over het algemeen per geïnvesteerde dollar meer op dan start-ups die zijn opgericht door mannen”, zei Máxima, waarop een luid applaus volgde.

Met haar toespraak opende de koningin de GES officieel. Honderden ondernemers en politici praten dinsdag en woensdag met elkaar in het World Forum. De bijeenkomsten gaan onder meer over voedsel, water, energie, gezondheid, connectiviteit, de toekomst van werk en de toegang tot kapitaal. Ook prins Constantijn, voorman van de organisatie voor beginnende bedrijven StartupDelta, is daarbij.

De GES wordt door Nederland en de Verenigde Staten samen georganiseerd. Nederland betaalt de kosten, ongeveer 15 miljoen euro.