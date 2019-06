Koningin Máxima opent later deze maand een nieuwe manage in Noordwijk. Het gaat om een speciale kleinschalige manage waar therapeutische paardrijlessen worden gegeven, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Bij No Limits Noordwijk zijn kinderen en volwassenen met onder andere angst, autisme, ADHD of het Syndroom van Down welkom. De manege werkt met speciaal opgeleide instructeurs en beschikt over een robotpaard, een interactieve dressuursimulator die beginnende of angstige ruiters kan helpen de ritmische beweging aan te leren.

Koningin Máxima krijgt tijdens haar bezoek op 25 juni een rondleiding, bekijkt een paardrijles en spreekt vrijwilligers en medewerkers.