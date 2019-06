Prinses Mabel en de Deense kroonprinses Mary nemen deze week in het Canadese Vancouver deel aan de vierdaagse wereldconferentie ‘Women Deliver’. Dat is ’s werelds grootste conferentie over gendergelijkheid en de gezondheid, rechten en het welzijn van meisjes en vrouwen. Bij de vorige conferentie, drie jaar geleden in Kopenhagen, was ook koningin Máxima aanwezig.

Prinses Mabel richt zich in Vancouver vooral op de strijd tegen kindhuwelijken. Ze kreeg daarbij op de openingsdag steun van de Ethiopische president Sahle-Work Zewde. “Mijn komst hier als de eerste vrouwelijke Ethiopische president, is goed, niet alleen voor Ethiopië, maar ook voor Afrika en de hele wereld”, aldus de president, die vorige maand in Addis Abeba nog koningin Máxima op bezoek had.

“Mijn aanwezigheid hier is een direct gevolg van de hervormingsagenda die in Ethiopië is doorgevoerd. Veertig procent van de Ethiopische meisjes is getrouwd vóór de 18-jarige leeftijd”, vertelde ze. “Dit is iets verschrikkelijks. Ik kreeg de kans om naar school te gaan en een opleiding te volgen en hier een einde aan te maken.” Om dat voor heel Ethiopië en andere landen te bewerkstelligen, waaraan prinses Mabel met Girls Not Brides werkt, moeten volgens de president “de sociale normen aan de basis veranderen”.

Prinses Mabel sprak zich vanuit Vancouver via sociale media uit over het voorkomen dat vrouwen moeten kiezen voor een abortus. “Ik heb net gehoord dat één op de drie vrouwen een abortus hebben. Dat kan makkelijk worden verminderd als we openlijker over seks kunnen praten en hoe zwangerschap kan worden voorkomen, en als voorbehoedsmiddelen beter beschikbaar zijn.”