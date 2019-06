De Amerikaanse president Donald Trump is de tweede dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk begonnen met een ontbijt op St. James’s Palace. Onder anderen prins Andrew trof de president dinsdagochtend.

Het ontbijt stond in het teken van zaken. Verschillende topmannen uit het Britse en Amerikaanse zakenleven schoven aan bij Trump. Bedrijven als Barclays, BAE Systems, JP Morgan en Lockheed Martin waren vertegenwoordigd. Ook de Britse premier Theresa May at mee, zij heeft later dinsdag een gesprek met Trump in haar ambtswoning. Prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, was jarenlang de speciale handelsgezant van Groot-Brittannië.

Dinsdagavond prikt Trump weer een vorkje met leden van de Britse koninklijke familie. Prins Charles en zijn vrouw Camilla schuiven, uit naam van Elizabeth, aan bij een diner van de president en first lady. Maandagavond legde koningin Elizabeth haar Amerikaanse gasten in de watten tijdens het staatsbanket, dat door veel leden van de koninklijke familie werd bijgewoond.