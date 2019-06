Prins Constantijn heeft bij de Global Entrepreneurship Summit (GES) samen met onder anderen Ivanka Trump en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel deelgenomen aan de slotsessie van de ondernemerstop. Constantijn is onder meer voorzitter van de organisatie voor Nederlandse startups, Ivanka is adviseur van haar vader, de Amerikaanse president Donald Trump.

Het trio reikte de prijs uit voor de meestbelovende ondernemer in de competitie om de Global Innovation through Science and Technology (GIST). Winnaar was de Amerikaanse Christina York. Haar bedrijf Spellbound A.R. zet 3D-technologie in om patiënten in ziekenhuizen voor te bereiden op een behandeling.

Naast Constantijn en Ivanka maakten onder anderen Mastercard-topman Ajay Banga en de Amerikaans staatssecretaris voor Economische Groei Manisha Singh deel uit van het laatste panel.

Aan de top in Den Haag deden ongeveer 2000 ondernemers, investeerders en politici mee. Na een officiële welkomstgroet maandag ging de top dinsdag officieel van start. Koningin Máxima opende de negende editie van de GES. Woensdag was de tweede en laatste dag.

Na de GES haastte Ivanka zich nog naar Huis ten Bosch voor een ontmoeting met het koningspaar.