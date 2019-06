Expositie over tapijten in paleis Stockholm

Het Koninklijk Paleis in Stockholm exposeert vanaf 13 oktober tapijten en wandkleden van de Zweedse textielkunstenaar Märta Måås-Fjetterström (1873-1941). De expositie heet ‘Kijk naar de tapijten, vind mij’ en is tot en met 19 april 2020 te bezichtigen, kondigde het Zweedse hof woensdag aan.

Märta Måås-Fjetterström was volgens koning Carl Gustaf van Zweden, die het initiatief nam voor de tentoonstelling, een pionier en vernieuwer. Ze werd geïnspireerd door de rijke geschiedenis van textiel, maar ze liet zich niet beperken tot tradities en keek altijd naar de toekomst. Haar werk is nog steeds in de mode en beleeft een renaissance. Haar artistieke ontwerpen sieren vloeren over de hele wereld.

De titel van de tentoonstelling is ontleend aan haar eigen woorden. Toen ze gevraagd werd om haar talent te beschrijven, antwoordde ze: “Kijk naar de tapijten, vind mij”.