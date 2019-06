De Spaanse koning Felipe is woensdag begonnen aan de reeks gesprekken met de leiders van de in het parlement vertegenwoordigende partijen. In totaal staan er vijftien gesprekken op de agenda, verspreid over twee dagen. Doel van de consultaties is het vinden van een nieuwe premier die kan rekenen op voldoende steun in het parlement.

De partijen worden in omgekeerde volgorde van grootte ontvangen, van klein naar groot. Dat betekent dat demissionair premier Pedro Sánchez donderdagavond de lange rij sluit. Voor elk van de ontmoetingen in het Zarzuelapaleis is drie kwartier uitgetrokken, inclusief poseren voor een foto van het handenschudden vooraf.

De eerste bezoekers woensdagochtend waren de vertegenwoordigers van de Partido Regionalista de Cantabria, Compromís: Bloc-Iniciativa-Verdsequo, Equo, en de Unión del Pueblo Navarro. Niet alle partijen komen langs. Zo staan de Catalaanse republikeinen op eigen verzoek niet op de lijst. Zij vinden dat ze niets te bespreken hebben met de koning van Spanje.