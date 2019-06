Prinses Laurentien was woensdag aanwezig bij de uitreiking van de Missing Chapter Awards. De prijzen worden uitgereikt aan bijzondere voorbeelden van ‘kind-inclusie’ – kinderen die door volwassenen worden betrokken bij vragen over het heden en de toekomst. Laurentien is de oprichter van de Missing Chapter Foundation, die kinderen een stem in de maatschappij wil geven.

De prijzen werden uitgereikt door de Nederlandse radio- en televisiepresentatrice en actrice Lisa Wade. Bij de uitreiking werden drie prijzen voor samenwerkingen met kinderen verdeeld: één voor de samenwerking met de grootste impact, één voor de meest zichtbare en één voor de meest vernieuwende samenwerking. De genomineerden hadden allemaal een vlog gemaakt, waarin ze vertellen waarom zij de prijs verdienen.

Een van de samenwerkingen die in de prijzen viel, was die tussen Enexis Groep en de Bossche basisschool De Aquamarijn. De netbeheerder legde onder meer aan de kinderen voor hoe hij nieuwe monteurs kon aantrekken. Het bedrijf en de school ontvingen de prijs in de categorie voor samenwerking met de meeste impact.

Laurentien had mooie woorden voor de aanwezige gasten. Ze vertelde over haar man, prins Constantijn, die woensdag een prijs moest uitreiken bij de ondernemers-top GES, die dinsdag en woensdag in Den Haag plaatsvond. “Daar gaan belangrijke mensen het over de toekomst hebben. Mijn man is daar ook”, zei Laurentien, die vertelde dat haar man de avond ervoor had gezegd dat niet hij, maar zij de belangrijkste dag tegemoet ging. “Dat neemt hij, hem kennende, mee naar daar. Dus wij zitten ook een beetje daar aan tafel, dat jullie dat maar weten.”