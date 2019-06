Koningin Máxima gaat donderdag 20 juni naar De Delerij in Driebergen waar vluchtelingen en asielzoekers in de Eurowinkel werken. Dit geeft ze een dagbesteding en helpt ze integreren in de Nederlandse samenleving.

De opbrengst van de verkoop van onder meer kleding en boeken in de winkel wordt ingezet om asielzoekers en vluchtelingen te ondersteunen bij hun studie. De Delerij is een initiatief van Stichting Vluchtelingkinderen. Naast de Eurowinkel biedt de voormalige kerk onderdak aan vijf organisaties die zich bezighouden met onderwijs, gezinshereniging, participatie en integratie van asielzoekers en vluchtelingen van 18 jaar en ouder.

Er zijn taalcoaches aanwezig die helpen met de Nederlandse taal. Maandelijks is er een Repair Café klaar om gereedschap, apparaten en speelgoed te repareren. Daarnaast worden er dagactiviteiten aangeboden, zoals koken, schilderen of naaien, en kunnen omwonenden in De Delerij terecht voor een kop koffie.