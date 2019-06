Queen en Trump herdenken D-day in Portsmouth

Koningin Elizabeth, prins Charles en Donald en Melania Trump wonen woensdag in de Engelse haven Portsmouth een grote herdenkingsplechtigheid bij ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D-day. Veteranen, staatshoofden en regeringsleiders staan stil bij de landing van de geallieerden in het door nazi-Duitsland bezette westen van Europa. Oost-Europa werd toen al in hoog tempo bevrijd door de Sovjet-Unie.

De geallieerden landden op 6 juni 1944 op de kust van Normandië en veel schepen waren 5 juni 1944 uit de haven van Portsmouth vertrokken. Het was de grootste militaire landingsoperatie over het water ooit en de Britse regering heeft kosten noch moeite gespaard om de historische dag groots te herdenken.

Ook de Britse premier Theresa May, de Franse president Macron, de Canadese premier Justin Trudeau, premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel wonen de bijeenkomst bij. De Russische president Poetin is niet uitgenodigd. Voor Trump is het evenement het slot van zijn driedaags staatsbezoek aan Groot-Brittannië.