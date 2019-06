Akihito bericht aan grootvader over aftreden

De Japanse keizer-emeritus Akihito en zijn echtgenote Michiko hebben donderdag een van de laatste plichtplegingen vervuld die verband houden met het aftreden van Akihito op 30 april. Het gepensioneerde keizerspaar ging in Tokio naar het mausoleum van keizer Taisho. Dat is de postume naam van keizer Yoshihito, de tussen 1912 en 1926 regerende grootvader van Akihito.

Bij het graf op de keizerlijke begraafplaats Musashi in het stadsdeel Hachioji legde de keizer-emeritus een takje neer van een heilige boom, en berichtte hij eerder dit jaar te zijn afgetreden. Dat Akihito voor de troonswisseling al bij een aantal belangrijke shinto-heiligdommen en keizerlijke begraafplaatsen gedaan, maar zijn grootvader, overgrootvader en betovergrootvader konden kennelijk nog even wachten.

Op 12 juni gaan Akihito en Michiko naar Kyoto voor de laatste twee mausoleumbezoeken. Dan wordt verslag gedaan aan de keizers Meiji (regeerde 1867-1912) en Komei (regeerde 1846-1867).

Bij het bezoek donderdag kreeg het publiek voor het eerst de nieuwe keizerlijke standaard te zien die voor Akihito als keizer-emeritus is ontworpen. Het verschil met de standaard van zijn zoon de nieuwe keizer Naruhito is alleen voor een geoefend oog waar te nemen: de kleur van de onderscheidingsvlag met het gouden embleem van een chrysant is donkerder rood.