Prins Charles heeft tijdens een herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D-day veteranen bedankt. In een speech op een begraafplaats in Bayeux in het Franse Normandië zei hij dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat men eeuwige dankbaarheid kan betuigen aan levende veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.

De Brit, die werd vergezeld door echtgenote Camilla, vindt het schrijnend dat er straks geen veteranen meer tijdens hun leven kunnen worden geëerd. “Het is waarschijnlijk de laatste keer om ons oneindige respect te tonen aan deze fenomenale mensen die boven alles hun plicht wilden vervullen”, zei Charles volgens Britse media.

Tijdens verschillende evenementen wordt donderdag uitgebreid stilgestaan bij D-day. De geallieerden landden exact 75 jaar geleden op de kust van Normandië en zetten daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog in gang. Woensdag werd ook in het Britse Portsmouth, de plek vanuit waar veel schepen op 5 juni 1944 richting Normandië vertrokken, D-day herdacht tijdens een grote bijeenkomst. Hier waren koningin Elizabeth en verschillende wereldleiders bij aanwezig.