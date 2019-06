Prins Charles en echtgenote Camilla nemen donderdag in Normandië deel aan verschillende herdenkingen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D-day, de geallieerde landingen op de Franse kust in 1944. “Ik herinner me de laatste keer dat we hier waren. Ik zal nooit de vastberadenheid vergeten die de veteranen nog steeds uitstralen door daar te zijn. Om op de begraafplaatsen te zijn en bij de herdenkingen”, aldus de Britse troonopvolger tegen The Telegraph. “Ze herinneren zich altijd hun kameraden en hun vrienden die ze achter moesten laten. Ons land heeft ontelbare bijzondere mensen verloren en we zijn het hun en hun families verschuldigd om dit te blijven herdenken.”

Charles was daar woensdag al mee begonnen in Plymouth, waar in aanwezigheid van zijn moeder koningin Elizabeth, de Amerikaanse president Donald Trump, en staatshoofden en regeringsleiders van de geallieerden, onder wie ook minister-president Mark Rutte, een grote herdenking plaatsvond. Donderdagochtend woonde de prins van Wales samen met Camilla eerst een herdenkingsdienst bij in de kathedraal van Bayeux. Daar was ook premier Theresa May aanwezig. Daarna bezochten ze de militaire begraafplaats.

In de tussentijd stond Charles’ jongste zoon prins Harry in het Royal Hospital in Chelsea ter gelegenheid van de stichtersdag (‘Founder’s Day’) stil bij de landingen in Normandië. In het koninklijk ziekenhuis wonen 46 veteranen van de Tweede Wereldoorlog, van wie zes deelnamen aan de invasie. “Het is een eer om in uw aanwezigheid te zijn”, aldus de hertog van Sussex.

Prins William ontmoette veteranen bij het National Memorial Arboretum in Staffordshire. Daarvoor had hij op Heroes Square in de stromende regen een krans geplaatst en een tekst voorgelezen van zijn overgrootvader George VI, die tijdens de Tweede Wereldoorlog koning was. “Deze keer is de uitdaging niet om te vechten om te overleven, maar om te vechten om de uiteindelijke overwinning te behalen.”