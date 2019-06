Kroonprins sjeik Hamdan (36) van Dubai en zijn broers sjeik Maktoum (35) en sjeik Ahmed (32) houden donderdag in het World Trade Centre hun bruiloftsfeest. Maar geheel volgens de lokale traditie van de Emiraten zijn hun echtgenotes daar niet bij. Sterker nog: vrouwen zijn helemaal niet welkom bij het feest, waar meer dan duizend gasten worden verwacht.

De drie broers hebben op 15 mei de islamitische huwelijkscontracten getekend. De drie bruiden, allen familie van de zoons van emir sjeik Mohammed van Dubai, waren daar ook niet bij aanwezig. Van hun kant werd getekend door hun vaders. Maar vanaf dat moment mochten ze wel omgaan met hun bruidegom, die ze van familiebijeenkomsten al wel kenden.

Van samenwonen en echtelijke genoegens kan echter pas sprake zijn als ook voor de vrouwen een groot huwelijksfeest is georganiseerd. Dat gebeurt anders dan voor de mannen, die hun feest graag combineren om op de kosten te besparen, doorgaans voor elke bruid apart. Op die manier kan zij schitteren op haar eigen feest, waar de bruidegom op een gegeven moment ook zijn entree maakt.

Van rechtstreekse uitzending, fotoseries en dergelijke is bij vorstelijke huwelijken in de Emiraten doorgaans geen sprake. Foto’s van de drie bruiden Sheikha, Maryam en Midya, laat staan foto’s met hun echtgenoten, zijn er niet. Details van de feesten zijn ook niet gegeven en het Dubai WTC is al dagenlang goed afgeschermd.