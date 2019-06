De Belgische koning Filip reikt donderdag de Francqui-Prijs uit aan drie economen. De koning overhandigt de onderscheiding in het Paleis der Academiën in Brussel.

Economen Laurens Cherchye, Frederic Vermeulen en Bram De Rock nemen de prijs in ontvangst voor hun “onderzoek over de impact van gezinsbeslissingen op het individuele welzijn”, meldt Belga. Het trio, verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, ontwikkelde een methode voor gezinnen om inzicht te krijgen in de individuele verdeling van geld en tijd. Het is de eerste keer dat de prijs niet naar één wetenschapper gaat.

De Francqui-Prijs is een belangrijke Belgische wetenschappelijke prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan wetenschappers onder de vijftig jaar. De onderscheiding, die is vernoemd naar de Belgische zakenman en diplomaat Emile Francqui, bedraagt 250.000 euro en is bedoeld als aanmoediging voor jonge wetenschappers.