De Deense premier Lars Løkke Rasmussen heeft donderdagochtend in paleis Amalienborg aan koningin Margrethe en kroonprins Frederik verslag uitgebracht van de een dag eerder gehouden parlementsverkiezingen. Hij heeft de vorstin verteld dat zijn regering geen meerderheid meer bezit in de Folketing en dat hij zijn ontslag aanbood.

Het onderhoud duurde slechts twintig minuten, zo meldde TV2. De verwachting is dat de koningin de sociaaldemocratische leider Mette Frederiksen zal aanwijzen tot ‘koninklijke verkenner’. Dat is degene die in het Deense politieke bestel op zoek gaat naar een meerderheid voor een nieuwe regering. De politieke verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ligt echter nog bij de vertrekkende premier.

Het is in Denemarken gebruik dat de premier op de ochtend na de verkiezingen naar het paleis gaat om de koningin op de hoogte te stellen van de verkiezingsuitslag en de nieuwe politieke krachtsverhoudingen. Als de minister-president zijn meerderheid heeft behouden, zet hij zijn werkzaamheden voort. Maar nu dat niet het geval is, last de koningin een korte consultatieronde in: ‘Dronningerunde’ oftewel het koninginnerondje. Daarin vraagt ze de partijleiders om advies over de aanwijzing van een ‘koninklijke verkenner’.

Koningin Margrethe is na koning Filip van België en koning Felipe van Spanje het derde koninklijke staatshoofd dat na parlementsverkiezingen betrokken is bij het zoeken naar een nieuwe regering. De Spaanse koning voert donderdag gesprekken met zeven partijvertegenwoordigers en de Belgische koning krijgt donderdagmiddag een eerste verslag van zijn informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte.