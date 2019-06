In aanloop naar het staatsbezoek naar Ierland volgende week heeft het koninklijk huis een oude foto van een vakantie naar Ierland gedeeld. Op het kiekje uit 1978, dat donderdag op Instagram werd geplaatst, staan prinses Beatrix, prins Claus, koning Willem-Alexander, prins Constantijn, prins Friso en prinses Irenes zoon Carlos.

De foto werd genomen toen de familie op vakantie was in het Ierse dorp Sneem. Willem-Alexander, destijds 11 jaar, speelde zich destijds nog in de kijker omdat hij tijdens een fotosessie de Nederlandse pers goedbedoeld verzocht “op te rotten”. Dit omdat de buitenlandse pers hierna nog aan de beurt was en hij klaarblijkelijk geen zin meer had in het poseren.

Volgende week woensdag arriveren de koning en koningin Máxima in Ierland voor een driedaags bezoek.