Koningin Máxima gaat donderdag 4 juli langs bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. De koningin brengt een werkbezoek aan de vestiging in Dokkum, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

De bouwgroep richt zich op innovatieve en duurzame bouw met respect voor ambachtelijk vakmanschap. Tijdens haar werkbezoek krijgt Máxima een toelichting op het werk van de onderneming. De koningin gaat in gesprek over digitalisering, vakmanschap en sociale innovatie met werknemers, en krijgt een rondleiding door het bedrijf.

Bouwgroep Dijkstra Draisma is winnaar van de Koning Willem I Prijs 2018 in de categorie mkb (aantal werknemers tot 250). De prijs beloont onder meer duurzaamheid en daadkracht en stimuleert creatief en innovatief ondernemerschap. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting, die het Nederlandse bedrijfsleven wil versterken.