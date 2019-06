De Deense prins Joachim heeft een groot verjaardagsinterview gegeven aan het weekblad Billed Bladet. Daarin vertelt hij onder meer over zijn gezinsleven, zijn rol binnen de koninklijke familie, zijn vier kinderen, zijn successen en nederlagen.

Zo geeft de tweede zoon van koningin Margrethe ruiterlijk toe dat hij heeft gefaald met Schackenborg Slot, het landgoed in het zuiden van Denemarken dat hij in 2014 heeft moeten verkopen. “Het is niet geworden wat ik ervan verwachtte. Maar ik heb ervan geleerd en ben wijzer geworden”, aldus prins Joachim. Hij wordt vrijdag vijftig en krijgt dan een verjaardagsdiner aangeboden van zijn moeder.

Schackenborg, waar Joachim in 1995 ging wonen, is nog altijd een plek die hij met zijn gezin graag bezoekt, maar het beheer was bij hem niet in juiste handen. Joachim, die twee keer is getrouwd en uit beide huwelijken twee kinderen heeft, verhuisde met zijn tweede vrouw prinses Marie na de verkoop naar Klampenborg bij Kopenhagen.

Lovend

In het interview is hij lovend over Marie, met wie hij in 2008 trouwde. “Ik zou niet zijn waar ik nu ben, ware het niet door Marie”, aldus de prins die haar een grote bron van inspiratie noemde. Met de geboren Française en hun twee kinderen Henrik en Athena verhuist hij deze zomer voor een jaar naar Frankrijk om te studeren aan de École Miltaire.

De in september beginnende opleiding neemt zes dagen per week in beslag en bestaat uit twee delen, die respectievelijk worden gehouden in het Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) en het Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN). De deelnemers komen voornamelijk uit Frankrijk, maar sommigen komen uit landen die behoren tot de strategische partners van Frankrijk.

In Denemarken is kritiek geuit op het feit dat Joachim, die tijdens het jaar niet aan veel activiteiten in Denemarken kan deelnemen, wel onverkort zijn uitkering van de staat behoudt.